Дагестанец провалился на лошади под землю и сделал удивительное открытие

Житель Дагестана во время конного марафона провалился под землю в склеп времен Золотой Орды, сообщает Telegram-канал Астраханской археологической экспедиции. Постройка характерна для XV–XVI веков.

Археологи рассказали, что склеп называется «гурхана» и представляет собой полусферическую подземную постройку. В сооружении есть небольшие ниши и захоронения, проведенные по исламскому обряду, отметили авторы канала.

Ранее в Выборге на Северном валу рабочие нашли старинный кинжал при укреплении эскарпа. Предположительно, артефакт относится к XIX веку. В администрации Ленобласти уточнили, что форма оружия указывает на его сходство с кавказскими кинжалами типа «кама». Кинжал был отправлен на реставрацию.

Кроме того, крымские исследователи сообщили об обнаружении обработанного фрагмента желтой охры, служившего в древности своеобразным «карандашом». По мнению ученых, данный инструмент применялся для рисования или нанесения символов на твердые поверхности приблизительно 42 тыс. лет назад. Эксперты, изучая инструмент под микроскопом, выявили на конце охряного стержня признаки износа и следы повторной заточки.