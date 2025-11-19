Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 12:35

Дагестанец провалился на лошади под землю и сделал удивительное открытие

Провалившийся под землю дагестанец на лошади нашел склеп Золотой Орды

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Житель Дагестана во время конного марафона провалился под землю в склеп времен Золотой Орды, сообщает Telegram-канал Астраханской археологической экспедиции. Постройка характерна для XV–XVI веков.

Археологи рассказали, что склеп называется «гурхана» и представляет собой полусферическую подземную постройку. В сооружении есть небольшие ниши и захоронения, проведенные по исламскому обряду, отметили авторы канала.

Ранее в Выборге на Северном валу рабочие нашли старинный кинжал при укреплении эскарпа. Предположительно, артефакт относится к XIX веку. В администрации Ленобласти уточнили, что форма оружия указывает на его сходство с кавказскими кинжалами типа «кама». Кинжал был отправлен на реставрацию.

Кроме того, крымские исследователи сообщили об обнаружении обработанного фрагмента желтой охры, служившего в древности своеобразным «карандашом». По мнению ученых, данный инструмент применялся для рисования или нанесения символов на твердые поверхности приблизительно 42 тыс. лет назад. Эксперты, изучая инструмент под микроскопом, выявили на конце охряного стержня признаки износа и следы повторной заточки.

Дагестан
археологи
находки
захоронения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам дали советы, как защититься от простуды с приходом холодов
Наступление ВС РФ на Харьков 19 ноября: куча трупов спецназовцев, Купянск
Бородина отреагировала на предсказание Собчак о ее разводе
Путина поблагодарили за участие в строительстве АЭС «Эд-Дабаа»
Степашин анонсировал появление уникальных храмов в зоне СВО
«Дочка» российской компании прекращает работу в Финляндии
Австрийский лыжник раскрыл мнение коллег о возвращении россиян на турниры
«Ее искоренят»: Валуев об исторической памяти на Западе
Депутаты разрешили шуметь по утрам в православных храмах
«Большой праздник»: Булыкин раскрыл, чего ждать от Кюрасао на ЧМ по футболу
Слуцкий сообщил хорошую новость для военных священников
В ФСБ подсчитали ущерб от мошенничества на оборонном заводе ГПЗ-10
Политолог предположил, кто окажется следующим под ударом НАБУ
ВСУ атаковали подстанцию в одном из городов Курской области
Фуркад заявил о готовности быть проводником между МОК, IBU и СБР
Степашин заявил, что даже Зеленский не сомневается в победе России
Маск будет получать в год всю совокупную зарплату американских учителей
Ракеты США над Воронежем, С-400, поп-вербовщик: ВСУ атакуют РФ 19 ноября
Рубль скоро рухнет? Курс сегодня, 19 ноября, что с долларом, евро и юанем
День отказа от курения: сделай шаг к здоровью!
Дальше
Самое популярное
Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.