В российском городе нашли артефакт древних горцев

Старинный кинжал, предположительно относящийся к XIX веку, был обнаружен рабочими при укреплении эскарпа на Северном валу в Выборге, сообщила пресс-служба администрации Ленобласти. Форма оружия указывает на его сходство с кавказскими кинжалами типа «кама». В настоящий момент артефакт находится на реставрации, заявил заместитель председателя областного правительства Владимир Цой.

Сейчас кинжал находится на реставрации и экспертизе у специалистов Выборгского замка. Если его ценность подтвердится, находка пополнит коллекцию музея и расскажет нам новую главу из прошлого Выборга, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно об обнаружении археологами США тысяч предметов XIX столетия под развалинами сгоревшей таверны «Оверфилд», построенной в 1808 году. Среди наиболее ценных находок — монетные экземпляры 1817 и 1846 годов, найденные непосредственно под половыми досками, а также отдельные артефакты доисторической эпохи, являющиеся наиболее древними в общей массе.

Кроме того, крымские исследователи сообщили об обнаружении обработанного фрагмента желтой охры, служившего в древности своеобразным «карандашом». По мнению ученых, данный инструмент применялся для рисования или нанесения символов на твердые поверхности приблизительно 42 тыс. лет назад.