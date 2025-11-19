ВСУ потеряли за сутки порядка 1340 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции, передает пресс-служба Минобороны России. По информации ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» украинская армия лишилась до 130 человек. Свыше 220 бойцов ликвидировала группировка «Запад», до 195 — «Южная», более 470 — «Центр». Оставшиеся солдаты были устранены группировками «Восток» и «Днепр» (до 255 и до 70 военнослужащих соответственно).

Всего в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили свыше 220 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, четыре боевые бронированные машины, 18 автомобилей и два орудия полевой артиллерии, — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что число погибших бойцов в украинских подразделениях значительно превышает распространяемые Киевом мифы о минимальных потерях ВСУ. По словам источника, предоставленная НАТО радиоэлектронная борьба — глушение сигналов и тому подобное — ненадежна и не работает против российских оптоволоконных дронов.