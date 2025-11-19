Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 12:31

ВСУ потеряли за стуки более тысячи бойцов

Минобороны: ВСУ потеряли за сутки порядка 1340 военнослужащих

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

ВСУ потеряли за сутки порядка 1340 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции, передает пресс-служба Минобороны России. По информации ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» украинская армия лишилась до 130 человек. Свыше 220 бойцов ликвидировала группировка «Запад», до 195 — «Южная», более 470 — «Центр». Оставшиеся солдаты были устранены группировками «Восток» и «Днепр» (до 255 и до 70 военнослужащих соответственно).

Всего в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили свыше 220 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, четыре боевые бронированные машины, 18 автомобилей и два орудия полевой артиллерии, — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что число погибших бойцов в украинских подразделениях значительно превышает распространяемые Киевом мифы о минимальных потерях ВСУ. По словам источника, предоставленная НАТО радиоэлектронная борьба — глушение сигналов и тому подобное — ненадежна и не работает против российских оптоволоконных дронов.

Минобороны РФ
ВСУ
потери
статистики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Наладил дисциплину»: Канчельскис поздравил Адвоката с успехом Кюрасао
Паста встречает салат: необычный тандем в рецепте знаменитого цезаря
Комбинируем фактуры: секреты стилистов интерьера
Наступление ВС РФ на Покровск 19 ноября: что там сейчас, бои в Мирнограде
В МАГАТЭ назвали главный риск для мировой ядерной безопасности
Россиянам дали советы, как защититься от простуды с приходом холодов
Наступление ВС РФ на Харьков 19 ноября: куча трупов спецназовцев, Купянск
Бородина отреагировала на предсказание Собчак о ее разводе
Путина поблагодарили за участие в строительстве АЭС «Эд-Дабаа»
Степашин анонсировал появление уникальных храмов в зоне СВО
«Дочка» российской компании прекращает работу в Финляндии
Австрийский лыжник раскрыл мнение коллег о возвращении россиян на турниры
«Ее искоренят»: Валуев об исторической памяти на Западе
Депутаты разрешили шуметь по утрам в православных храмах
«Большой праздник»: Булыкин раскрыл, чего ждать от Кюрасао на ЧМ по футболу
Слуцкий сообщил хорошую новость для военных священников
В ФСБ подсчитали ущерб от мошенничества на оборонном заводе ГПЗ-10
Политолог предположил, кто окажется следующим под ударом НАБУ
ВСУ атаковали подстанцию в одном из городов Курской области
Фуркад заявил о готовности быть проводником между МОК, IBU и СБР
Дальше
Самое популярное
Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.