В Кремле раскрыли, как меняется отношение Европы к Украине Песков: в Европе испытывают серьезный дискомфорт от токсичной политики Украины

В Европе испытывают серьезный дискомфорт от токсичной политики Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, это можно заметить по большому количеству «суетливых действий» вокруг происходящего на Украине.

Определенно, что токсичность киевского режима здесь проявляется. Эту токсичность ощущают в Европе, они, очевидно, испытывают серьезный дискомфорт. Мы видим сейчас много таких суетливых действий вокруг этой темы. Ну посмотрим, как будет развиваться ситуация, — отметил Песков.

Ранее представитель Кремля заявлял, что ситуация на передовой, внутренние конфликты и усиливающееся осознание в Европе нечестных методов, применяемых Украиной, вызывают серьезные беспокойства в Киеве. Он охарактеризовал происходящее как «головную боль» для украинских властей.

До этого Песков отмечал, что масштабный коррупционный скандал на Украине играет далеко не в пользу Киева. По его словам, резонансное дело о разворовывании средств не может считаться внутренними украинскими проблемами, так как в нем фигурируют деньги европейских и американских налогоплательщиков.