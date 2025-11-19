Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 12:39

В Кремле раскрыли, как меняется отношение Европы к Украине

Песков: в Европе испытывают серьезный дискомфорт от токсичной политики Украины

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Европе испытывают серьезный дискомфорт от токсичной политики Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, это можно заметить по большому количеству «суетливых действий» вокруг происходящего на Украине.

Определенно, что токсичность киевского режима здесь проявляется. Эту токсичность ощущают в Европе, они, очевидно, испытывают серьезный дискомфорт. Мы видим сейчас много таких суетливых действий вокруг этой темы. Ну посмотрим, как будет развиваться ситуация, — отметил Песков.

Ранее представитель Кремля заявлял, что ситуация на передовой, внутренние конфликты и усиливающееся осознание в Европе нечестных методов, применяемых Украиной, вызывают серьезные беспокойства в Киеве. Он охарактеризовал происходящее как «головную боль» для украинских властей.

До этого Песков отмечал, что масштабный коррупционный скандал на Украине играет далеко не в пользу Киева. По его словам, резонансное дело о разворовывании средств не может считаться внутренними украинскими проблемами, так как в нем фигурируют деньги европейских и американских налогоплательщиков.

Россия
Кремль
Дмитрий Песков
Украина
токсичность
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Паста встречает салат: необычный тандем в рецепте знаменитого цезаря
Комбинируем фактуры: секреты стилистов интерьера
Наступление ВС РФ на Покровск 19 ноября: что там сейчас, бои в Мирнограде
В МАГАТЭ назвали главный риск для мировой ядерной безопасности
Россиянам дали советы, как защититься от простуды с приходом холодов
Наступление ВС РФ на Харьков 19 ноября: куча трупов спецназовцев, Купянск
Бородина отреагировала на предсказание Собчак о ее разводе
Путина поблагодарили за участие в строительстве АЭС «Эд-Дабаа»
Степашин анонсировал появление уникальных храмов в зоне СВО
«Дочка» российской компании прекращает работу в Финляндии
Австрийский лыжник раскрыл мнение коллег о возвращении россиян на турниры
«Ее искоренят»: Валуев об исторической памяти на Западе
Депутаты разрешили шуметь по утрам в православных храмах
«Большой праздник»: Булыкин раскрыл, чего ждать от Кюрасао на ЧМ по футболу
Слуцкий сообщил хорошую новость для военных священников
В ФСБ подсчитали ущерб от мошенничества на оборонном заводе ГПЗ-10
Политолог предположил, кто окажется следующим под ударом НАБУ
ВСУ атаковали подстанцию в одном из городов Курской области
Фуркад заявил о готовности быть проводником между МОК, IBU и СБР
Степашин заявил, что даже Зеленский не сомневается в победе России
Дальше
Самое популярное
Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.