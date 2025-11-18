Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 18:59

Песков назвал причины «головной боли» Киева

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ситуация на передовой, внутренние конфликты и усиливающееся осознание в Европе нечестных методов, применяемых Украиной, вызывают серьезные беспокойства в Киеве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту «России 1» Павлу Зарубину. Он охарактеризовал происходящее как «головную боль» для Киева.

Очевидно, что та динамика, которая сейчас на фронтах, далеко не в пользу киевского режима, и внутренние сотрясения, и все растущее подозрение в нечистоплотности, понимание нечистоплотности на руку, которое вызревает в европейских столицах, это все, наверное, повод для большой головной боли в Киеве, — прокомментировал Песков.

Ранее Песков заявил, что в Польше наблюдается рост негативных настроений к России. Это заявление было сделано в ответ на вопрос о недавней диверсии на железной дороге в Польше. Песков отметил, что в Польше «все пытаются опережать европейское сообщество» в этом вопросе, и подчеркнул, что русофобские настроения там «расцветают».

До этого Песков заявил, что коррупционный скандал в Киеве не останется без последствий. При этом он не смог предсказать, к чему именно приведет этот конфликт внутри Украины.

