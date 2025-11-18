Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 12:53

В Кремле оценили сценарий развития коррупционного скандала на Украине

Песков заявил, что коррупционный скандал в Киеве не останется без последствий

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Коррупционный скандал в Киеве не пройдет без последствий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС. При этом Песков затруднился сказать, к какому именно итогу может привести коррупционный конфликт внутри Украины.

Мне трудно сейчас сказать, во что это выльется. Однозначно можно констатировать, что этот скандал вряд ли останется без последствий, — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее стало известно, что окружение президента Украины Владимира Зеленского настаивает на увольнении главы его офиса Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала вокруг предпринимателя Тимура Миндича. В правящей партии «Слуга народа» образовалась «коалиция решительных», которая угрожает выходом из фракции, если политика не уберут с должности.

Также выяснилось, что секретарь СНБО Украины Рустем Умеров не вернулся на родину в обещанные сроки и продлил заграничную командировку. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что чиновник мог быть причастен к коррупционной схеме Миндича.

