18 ноября 2025 в 17:10

Песков отметил процветание русофобии в Польше

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Польше фиксируется рост негативных настроений в отношении России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту «России 1» Павлу Зарубину. Так он прокомментировал диверсию на железной дороге в Польше.

В Польше, скажем так, все пытаются бежать впереди паровоза европейского в этом плане. И русофобство, конечно, там цветет пышным цветом, — сказал Песков.

Ранее премьер-министр Дональд Туск сообщил, что на северо-востоке Польши был поврежден железнодорожный путь на линии, на Украину. Инцидент произошел на участке между Варшавой и пограничным переходом «Дорохуск». По предварительным данным, машинист поезда заметил разрыв пути и экстренно остановил состав. Туск предположил, что это был саботаж.

До этого министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш высказал предположение о том, что взрыв на железной дороге в приграничном регионе мог быть организован Россией. Однако он не представил никаких доказательств в поддержку своего утверждения.

