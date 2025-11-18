Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 18:21

«Пошли вразнос»: в Кремле оценили масштабы коррупционного скандала в Киеве

Песков: коррупционный скандал играет не в пользу Киева

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Масштабный коррупционный скандал на Украине играет далеко не в пользу Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. По его словам, резонансное дело о разворовывании средств не может считаться внутренними украинскими проблемами, так как в нем фигурируют деньги европейских и американских налогоплательщиков.

Вряд ли в данном случае это внутреннее дело Украины. Деньги-то внешние. Воруют внутри, а деньги внешние. Вряд ли это внутреннее дело Украины для европейских налогоплательщиков и для американских. <…> То, что киевский режим пошел вразнос, — это очевидно, — отметил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Украина потрясена внутренне и внешне, а в европейских столицах множатся подозрения в нечистоплотности руководства их союзника. Все это, обратил внимание он, «повод для большой головной боли» в Киеве.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко обратил внимание, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, который находится в зарубежной командировке, не спешит возвращаться на Украину на фоне коррупционного скандала. По словам депутата, поездка, которая должна была завершиться 16 ноября, оказалась продлена до 19-го.

Россия
Кремль
Дмитрий Песков
оценки
Украина
коррупция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ДНР официально ввели режим региональной ЧС из-за ВСУ
Военэксперт ответил, откуда могли быть запущены воздушные шары на Рязань
Украину предупредили об опасных перспективах
Подростка обвинили в призывах к насилию
Названа возможная цель атаки воздушных шаров на Рязань
В Кремле предупредили «запутавшихся в трех соснах» поляков о последствиях
Сериал «Тайны следствия» попал в книгу рекордов
В Великобритании поддержали ввод контингента в сектор Газа
В Конгрессе США сообщили неприятные для Трампа новости по Эпштейну
Собянин сообщил о новой попытке ВСУ атаковать Москву
НАТО сокращает срок переброски войск к границам России
Рук не хватит показать размер улова: где искать трофейную щуку в ноябре?
«Идет в графике»: глава ОСК о сроках сдачи ледокола «Чукотка»
Песков назвал причины «головной боли» Киева
Раскрыта возможная причина аварии с тараном остановки в Стокгольме
«Угроза атаки МВШ»: в российском регионе предупредили о необычной опасности
Врач раскрыл оригинальный способ приготовления полезной гречки
Избивала игрушками и морила голодом: матери дали условку за смерть дочки
Школьница и ее мама вернутся в Тюмень после жуткого ДТП в Египте
Медведев раскрыл, зачем встречался с главой Курской области
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада
Общество

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.