«Пошли вразнос»: в Кремле оценили масштабы коррупционного скандала в Киеве Песков: коррупционный скандал играет не в пользу Киева

Масштабный коррупционный скандал на Украине играет далеко не в пользу Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. По его словам, резонансное дело о разворовывании средств не может считаться внутренними украинскими проблемами, так как в нем фигурируют деньги европейских и американских налогоплательщиков.

Вряд ли в данном случае это внутреннее дело Украины. Деньги-то внешние. Воруют внутри, а деньги внешние. Вряд ли это внутреннее дело Украины для европейских налогоплательщиков и для американских. <…> То, что киевский режим пошел вразнос, — это очевидно, — отметил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Украина потрясена внутренне и внешне, а в европейских столицах множатся подозрения в нечистоплотности руководства их союзника. Все это, обратил внимание он, «повод для большой головной боли» в Киеве.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко обратил внимание, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, который находится в зарубежной командировке, не спешит возвращаться на Украину на фоне коррупционного скандала. По словам депутата, поездка, которая должна была завершиться 16 ноября, оказалась продлена до 19-го.