Наличие токсичных веществ в игрушках лабубу подтвердилось

Некогда популярные детские игрушки лабубу действительно содержат превышение по токсичному веществу, сообщили в пресс-службе Роскачества. Специалисты выявили его в одном из 13 образцов. Речь идет о диоктилфталате, длительный контакт с которым может негативно сказываться на здоровье.

Роскачество провело исследование популярных игрушек-брелоков лабубу, которые с начала 2025 года стали настоящим трендом среди детей и подростков. Всего исследовано 13 образцов, один из которых оригинальный, по 53 показателям безопасности, качества, — говорится в сообщении.

При этом в игрушках не выявили нарушений по интенсивности запаха. Кроме того, все образцы лабубу прошли тест на устойчивость окраски к сухому и мокрому трению.

Ранее Шведское агентство по надзору за химическими продуктами Kemikalieinspektionen обнаружило в поддельных куклах лабубу высокий уровень химиката ДЭГФ (диэтилгексилфталат), опасного для репродуктивной системы. Это вещество было выявлено в пластике, из которого изготовлены лица кукол.