Ученые предрекли США токсичную катастрофу в обозримом будущем The Guardian: свыше 5 тыс. токсичных объектов в США может затопить

Более 5500 токсичных объектов в США могут оказаться в зоне затопления к 2100 году из-за повышения уровня моря, сообщает The Guardian со ссылкой на исследование Калифорнийского университета, опубликованное в Nature Communications. Ученые предупредили, что при сохранении текущих объемов выбросов парниковых газов под угрозой окажутся хранилища сточных вод, токсичных отходов, нефтегазовые и промышленные объекты.

Проведенный анализ учитывает два сценария — с высоким и низким уровнем выбросов — на основе прогнозов столетних наводнений. Исследование демонстрирует необходимость срочных мер по снижению воздействия на климат для предотвращения экологической катастрофы.

Ранее примерно 4 тыс. литров дизельного топлива вылилось из транспортного десантного судна M/S Soroysund, которое село на мель в коммуне Хьельсунн на севере Норвегии. Специалисты осуществляли откачку горючего для предотвращения дальнейшего распространения, однако прогнозируемое ухудшение погодных условий могло осложнить проведение данных работ.