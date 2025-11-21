Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 15:53

Ученые предрекли США токсичную катастрофу в обозримом будущем

The Guardian: свыше 5 тыс. токсичных объектов в США может затопить

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Более 5500 токсичных объектов в США могут оказаться в зоне затопления к 2100 году из-за повышения уровня моря, сообщает The Guardian со ссылкой на исследование Калифорнийского университета, опубликованное в Nature Communications. Ученые предупредили, что при сохранении текущих объемов выбросов парниковых газов под угрозой окажутся хранилища сточных вод, токсичных отходов, нефтегазовые и промышленные объекты.

Проведенный анализ учитывает два сценария — с высоким и низким уровнем выбросов — на основе прогнозов столетних наводнений. Исследование демонстрирует необходимость срочных мер по снижению воздействия на климат для предотвращения экологической катастрофы.

Ранее примерно 4 тыс. литров дизельного топлива вылилось из транспортного десантного судна M/S Soroysund, которое село на мель в коммуне Хьельсунн на севере Норвегии. Специалисты осуществляли откачку горючего для предотвращения дальнейшего распространения, однако прогнозируемое ухудшение погодных условий могло осложнить проведение данных работ.

токсичность
США
затопления
экологические катастрофы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Финконсультант дал советы, как сэкономить на покупке рыбы
В ИЗМИРАН рассказали, окажет ли протуберанец воздействие на Землю
«Петербург — идеальное место»: ММФ БРИКС предложили «приземлить» в России
«Настоятельно призываем»: Венгрия попросила Европу не саботировать план США
Мужчина обнаружил утраченную гравюру Рембрандта в необычном месте
Названы страны, в сотрудничестве с которыми заинтересован Казахстан
Хабиб сделал Дурову неожиданное предложение
В Росрыболовстве предупредили о поддельной китайской икре
Бизнесмен сядет в тюрьму за мошенничество на 62 млн рублей
Пассажирка умерла после падения в трамвае
В Госдуме призвали маркировать один вид шоколадных конфет
Топ-5 тенденций в домашнем текстиле сезона
Российская армия может обзавестись плавучими «Искандерами»
В России построят город будущего с зеленой энергетикой
Поймали случайно? Как взяли «богородского маньяка», сколько жертв
Врач рассказал, какая поза во время сна может приводить к морщинам на лице
У самолета с Ургантом и Гудковым возникли проблемы в воздухе
«Как собираемость?»: Путин вмешался в ситуацию с налогами в России
Шаляпин рассказал об отношениях со своей матерью
В Госдуме заговорили о Нюрнбергском процессе после новых угроз Британии
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.