Попытки медведя пробраться в приморскую школу попали на видео

В сети появились кадры, как гималайский медведь пытался пробраться в школу, их публикует РЕН ТВ. На них видно, как косолапый прилагает все усилия, чтобы открыть входную дверь.

На видеозаписи можно увидеть, как млекопитающее встает на задние лапы и тянет на себя дверь, которую с другой стороны пытается закрыть женщина. Персонал учебного заведения старается выгнать животное, которое не хочет уходить.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае гималайский медведь забрел на территорию школы. Благодаря оперативной работе сотрудников Министерства лесного хозяйства и охраны окружающей среды животное удалось быстро отловить. Волонтеры считают, что медведь содержался в домашних условиях и не боится людей, поэтому возвращение в дикую природу невозможно. Сейчас медведя ожидает ветеринарный осмотр, в ближайшее время ему будет найден постоянный дом.

До этого в Приморье гималайский медведь забрался на дерево и двое суток наблюдал за рабочими на участке Шкотовского ДСК. Сотрудники предприятия зафиксировали происходящее на видео. Руководство пыталось вызвать специалистов из Охотнадзора, но помощь не прибыла оперативно. На третий день медведь покинул место наблюдения.