Гималайский медведь забрел в школу в Приморье

В Приморском крае полуторагодовалый гималайский медведь забрел на территорию школы, сообщили волонтеры МРОО «Центр „Тигр“». Благодаря оперативной работе сотрудников Министерства лесного хозяйства и охраны окружающей среды животное удалось быстро отловить и доставить в центр для содержания диких животных.

Волонтеры считают, что медведь, судя по его поведению, содержался в домашних условиях, поскольку он совершенно не боится людей. Это обстоятельство исключает возможность его возвращения обратно в дикую природу. Сейчас спасенного медведя ожидает ветеринарный осмотр. В центре заявили, что в ближайшее время животному будет найден постоянный дом, и пообещали регулярно рассказывать подписчикам о его состоянии.

Ранее медведица с двумя медвежатами съела весь улов рыбака прямо у него на глазах. Инцидент произошел на реке Каюк на Камчатке. По словам мужчины, звери бесшумно подкрались к нему сзади, когда он рыбачил. В итоге ему пришлось отбежать на безопасное расстояние. Он попытался отогнать животных криком, но ничего не вышло. Семейство оставило его только после того, как съело всю рыбу.