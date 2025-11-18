Психолог объяснила, стоит ли платить ребенку за хорошие оценки в школе

Денежное вознаграждение может быть эффективным способом мотивации ребенка к учебе, заявила NEWS.ru семейный психолог Наталья Панфилова. Однако, по ее словам, не стоит использовать этот метод постоянно, чтобы не формировать у детей прямую связь между успеваемостью и финансами.

Некоторые родители предлагают детям деньги в обмен на хорошие оценки или, например, говорят, что если он почитает один-два часа, может за это потом посидеть в интернете. Такой метод воспитания можно использовать, но тут важно им не злоупотреблять. Ни в коем случае это не должно быть единственным стимулом для того, чтобы ребенок занимался. У него может выработаться такой механизм, что если он хочет денег, то нужно больше учиться, — поделилась Панфилова.

Она предложила поощрять ребенка за усердную учебу, предлагая ему совместные походы в кино или зоопарк. Также, по словам Панфиловой, можно предложить купить что-то, способствующее физической активности, например новый велосипед. Психолог добавила, что важно учитывать хобби ребенка, поскольку покупка гитары или материалов для рисования может стать отличным подарком.

У ребенка не должно быть такого ощущения, что родители — это кошелек на ножках. С взрослением, кстати, этот метод становится актуальнее. Маленький ребенок может отвлечься и потерять счет времени в игре, а подростки таким образом научатся распределять свое время: сколько они играют, сколько сидят в интернете и сколько времени занимаются, — заключила Панфилова.

Ранее преподаватель Юлия Шнайдер призвала родителей выпускников проявлять больше заботы и снизить давление на детей во время подготовки к ЕГЭ. По ее словам, это поможет избежать конфликтов и сохранить доверительные отношения.