Родителям объяснили, как избежать ссор с детьми-выпускниками из-за ЕГЭ

Родителям выпускников необходимо проявлять больше заботы и оказывать меньше давления на детей в период подготовки к ЕГЭ, чтобы избежать конфликтов и сохранить доверительные отношения, заявила NEWS.ru преподаватель литературы онлайн-школы Юлия Шнайдер. По ее словам, экзамены являются серьезным испытанием не только для подростков, но и для их родителей, поскольку проверяют зрелость и взаимопонимание обеих сторон.

11-й класс — это не просто время подготовки к ЕГЭ, это испытание на зрелость и взаимопонимание как для подростков, так и для родителей. В этот момент происходит столкновение миров. Старшеклассники ищут себя, стремятся к самостоятельности, а родители испытывают тревогу за их будущее. Экзамены проверяют не только знания, но и зрелость, вызывая напряжение. Родителям рекомендуется признать важность экзамена, но не считать его определяющим фактором всей жизни. Вместо вопросов вроде «Сколько ты сделал?» взрослым стоит спросить: «Нужно ли тебе мое содействие?» Необходимо поддержать подростка и разделить ответственность, — пояснила Шнайдер.

Она отметила, что основными причинами напряженности становятся разные ожидания и страхи. По ее словам, школьники боятся плохо сдать экзамены, а их родители опасаются, что воспитание окажется неэффективным. Педагог отметила, что проблема усугубляется естественным для подростков стремлением к свободе.

Во время сдачи ЕГЭ происходят разные ожидания и страхи. Выпускники боятся провала, а родители опасаются, что их воспитание окажется неэффективным. Эти страхи проявляются через раздражение и критику. Также в этот период дети хотят чувствовать свободу, но внутри них неуверенность. Любые попытки контроля кажутся давлением, усиливающим внутренний дискомфорт. Нагрузка последнего класса велика для всех: учеников утомляют занятия, а родителей беспокоит эффективность подготовки. Мелочи начинают вызывать ссоры, — подытожила Шнайдер.

Ранее семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос заявила, что старшеклассники часто не могут сосредоточиться на экзамене и допускают глупые ошибки из-за тревожности. По ее словам, в таком случае привычные фразы «не торопись» и «будь внимательнее» не работают.