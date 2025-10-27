Психолог ответила, почему старшеклассники ошибаются на экзаменах

Старшеклассники часто не могут сосредоточиться на экзамене и допускают глупые ошибки из-за тревожности, рассказала «Радио 1» семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос. По ее словам, в таком случае привычные фразы «не торопись» и «будь внимательнее» не работают.

Нужно дать подростку понять, что ваша любовь и принятие не зависят от баллов за экзамен. Нужно чаще говорить, что вы верите в него несмотря ни на что, — рассказала Кардиакос.

Психолог призвала не давить на школьников и обеспечить ребенку «надежный тыл» в период экзаменов. Она отметила, что основная проблема тревожности — не пробелы в знаниях, а неспособность психики справиться со стрессом.

Ранее доктор медицинских наук Алла Овсянникова рассказала, что подростки в возрасте 15–17 лет часто сталкиваются с проблемой ожирения на фоне стресса, вызванного подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ. По ее словам, для преодоления стресса школьники прибегают к нездоровой пище.