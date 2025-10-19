Найдена тревожная связь между школьными экзаменами и ожирением Эксперт Овсянникова: стресс от ОГЭ и ЕГЭ может привести к ожирению у подростков

Подростки в возрасте 15–17 лет часто сталкиваются с проблемой ожирения на фоне стресса, вызванного подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ, поделилась старший научный сотрудник Научно-исследовательского института терапии и профилактической медицины, врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Алла Овсянникова. По ее словам, для преодоления стресса школьники прибегают к нездоровой пище, что впоследствии нарушает их пищевые привычки, передает ТАСС.

Овсянникова отметила, что подростки плохо справляются со стрессом, что делает их уязвимыми. Лечение ожирения у них требует комплексного подхода, включающего помощь эндокринолога, психолога или психотерапевта для решения психологических проблем, влияющих на пищевое поведение.

Также молодые люди с избыточным весом могут испытывать недостаток мотивации для физической активности из-за специфических особенностей функционирования мозга. В таких случаях врач лечебной физкультуры может предложить подходящие упражнения, а диетолог — научить правильному питанию без голодания и строгих диет, которые могут усугубить проблемы с пищевым поведением.

Ранее врач Ирина Скорогудаева заявила, что регулярный подсчет калорий, сбалансированный рацион и физическая нагрузка помогают снизить риск ожирения. Она рекомендует людям, которые не посещают спортзал, употреблять не более 1200 ккал в сутки.