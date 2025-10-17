Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 14:13

Врач дала советы, как не стать жертвой смертельного ожирения

Врач Скорогудаева: ежедневный подсчет калорий поможет справиться с лишним весом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Регулярный подсчет калорий, сбалансированный рацион и физическая нагрузка снизят риск ожирения, которое впоследствии может привести к летальному исходу, заявила НСН врач Ирина Скорогудаева. По ее мнению, людям, которые не посещают спортзал, рекомендуется употреблять не более 1200 ккал в сутки.

Самое главное приучать себя и детей контролировать то, что мы едим, и не допускать переедания. Какой-то одной диеты не существует. Самый простой способ: не есть больше 1200 ккал в сутки. Придется посчитать, сколько калорий в продуктах. Один раз научитесь, и дальше это делать будет проще, — призвала Скорогудаева.

Специалист также посоветовала минимум час в день посвящать физическим нагрузкам и приобщать детей к спорту. Врач предупредила, что сидячий образ жизни может привести к развитию атрофии мышц и потере плотности костной ткани.

Ранее хирург Александр Симаков заявил, что при ожирении первой степени продолжительность жизни может сократиться до пяти лет. Он предупредил, что в этом состоянии существенно повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

ожирение
врачи
здоровье
заболевания
