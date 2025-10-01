Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 11:57

Врач предупредил о главной опасности ожирения

Хирург Симаков: при ожирении первой степени сокращается продолжительность жизни

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При ожирении первой степени продолжительность жизни может сократиться до пяти лет, заявил РИАМО хирург Александр Симаков. Он предупредил, что в этом состоянии существенно повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Продолжительность жизни сокращается примерно на три года — пять лет. Избыток жира требует большего объема крови, что заставляет сердце работать интенсивнее. Кроме того, жировая ткань выделяет вещества, которые способствуют сужению сосудов и задержке жидкости в организме, что только увеличивает артериальное давление, — отметил Симаков.

При ожирении второй степени продолжительность жизни уменьшается на пять–восемь лет. Кроме того, у женщин появляются проблемы с зачатием ребенка, а у мужчин — с потенцией. Третья степень ожирения может сократить жизнь на 10 лет. Люди с критически большим весом рискуют столкнуться с раком и сахарным диабетом, заключил врач.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России возможен рост числа случаев ожирения. По его словам, к 2030 году с этой проблемой может столкнуться каждый второй житель страны.

ожирение
заболевания
здоровье
хирурги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист оценил запрет на самокаты в ряде регионов России
В некоторых районах ДНР вернули комендантский час
Собянин объяснил, почему благодарен недовольству 60% москвичей
Правительство Афганистана ответило на обвинения в запрете интернета
Следствие возбудило дело после гибели ребенка на базе отдыха в регионе РФ
Военэксперт назвал направления наступления ВСУ
Грузины подсказали: рецепт хачапури по-мегрельски
Капитан юношеской сборной России рассказал о впечатлениях от Игр стран СНГ
Штрафы за резину не по сезону: что изменилось в правилах на 2025 год
Нападающий СКА отреагировал на допуск россиян с флагом на Паралимпиаду
«5% ВВП — бюджет войны»: военэксперт о возможном конфликте России и НАТО
«Я человек терпеливый»: Машков о трудностях после прихода в «Современник»
Израильская армия разделила сектор Газа на северную и южную части
«В спортзале голенькие ребята»: боксера-наставника обвинили в педофилии
Суд вынес приговор получившей жилищный сертификат обманом иностранке
Обвиняемого в убийстве начальницы банка в Москве заключили под стражу
Семена Слепакова призвали лишить российского гражданства
«Тутберидзе не взяла?»: Тарасова о перезапуске карьеры Валиевой у Навки
«Радиостанция Судного дня» передала новое странное послание
Директора крупной строительной компании объявили в розыск
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.