Врач предупредил о главной опасности ожирения

При ожирении первой степени продолжительность жизни может сократиться до пяти лет, заявил РИАМО хирург Александр Симаков. Он предупредил, что в этом состоянии существенно повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Продолжительность жизни сокращается примерно на три года — пять лет. Избыток жира требует большего объема крови, что заставляет сердце работать интенсивнее. Кроме того, жировая ткань выделяет вещества, которые способствуют сужению сосудов и задержке жидкости в организме, что только увеличивает артериальное давление, — отметил Симаков.

При ожирении второй степени продолжительность жизни уменьшается на пять–восемь лет. Кроме того, у женщин появляются проблемы с зачатием ребенка, а у мужчин — с потенцией. Третья степень ожирения может сократить жизнь на 10 лет. Люди с критически большим весом рискуют столкнуться с раком и сахарным диабетом, заключил врач.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России возможен рост числа случаев ожирения. По его словам, к 2030 году с этой проблемой может столкнуться каждый второй житель страны.