Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 18:30

«Каждый второй»: в Минздраве раскрыли ужасающий прогноз по ожирению

Глава Минздрава Мурашко: к 2030 году ожирением будет страдать половина россиян

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России возможен рост числа случаев ожирения, к 2030 году с этой проблемой может столкнуться каждый второй житель страны, сообщает пресс-служба Минздрава со ссылкой на главу ведомства Михаила Мурашко. Он также акцентировал внимание на значимости психоэмоционального здоровья, назвав депрессию «скрытой эпидемией, подтачивающей человека изнутри».

К 2030 году каждый второй взрослый человек в мире будет жить с избыточной массой тела, если сегодня мы не поменяем установки у людей. <...> Это прямая дорога к сахарному диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям, онкологическим заболеваниям и ускоренному старению, — заявил министр.

Бариатрический хирург Максим Буриков ранее сообщил, что ожирение может скрывать ранние признаки диабета второго типа. По его словам, пациенты с избыточным весом часто объясняют слабость, одышку, повышенную потливость и постоянную усталость наличием лишних килограммов, не догадываясь о развитии серьезного заболевания.

Всероссийский союз пациентов направил в Минздрав предложение о включении ожирения в перечень социально значимых заболеваний. Также были выдвинуты инициативы о введении специальных налогов на вредные продукты и пересмотре системы школьного питания. Согласно официальной статистике, 40% детей среднего школьного возраста имеют избыточный вес или страдают ожирением.

ожирение
Минздрав
Михаил Мурашко
прогнозы
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Все это понимают»: Песков назвал Киеву цену атаки на Кремль
«Неумолимо ухудшается»: в Кремле оценили положение Киева в конфликте
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Дайвер чудом выжил, когда акула откусила ему часть лица
Немецкие пилоты пожаловались на резкий рост проблем с GPS
«Бравый вояка»: Песков о тщетных попытках Зеленского впечатлить Европу
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
ПП-перекус: полезные кексы из ржаной муки без лишних хлопот
Сентябрьский снегопад застал врасплох российских водителей
Рой БПЛА над РФ, ракетный удар по Белгороду: как ВСУ атакуют РФ 28 сентября
Движение машин по Крымскому мосту временно перекрывали
Минобороны РФ сообщило о поражении важных объектов ВСУ в Донбассе
На Западе раскрыли планы Си Цзиньпина насчет Тайваня
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.