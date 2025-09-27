«Каждый второй»: в Минздраве раскрыли ужасающий прогноз по ожирению Глава Минздрава Мурашко: к 2030 году ожирением будет страдать половина россиян

В России возможен рост числа случаев ожирения, к 2030 году с этой проблемой может столкнуться каждый второй житель страны, сообщает пресс-служба Минздрава со ссылкой на главу ведомства Михаила Мурашко. Он также акцентировал внимание на значимости психоэмоционального здоровья, назвав депрессию «скрытой эпидемией, подтачивающей человека изнутри».

К 2030 году каждый второй взрослый человек в мире будет жить с избыточной массой тела, если сегодня мы не поменяем установки у людей. <...> Это прямая дорога к сахарному диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям, онкологическим заболеваниям и ускоренному старению, — заявил министр.

Бариатрический хирург Максим Буриков ранее сообщил, что ожирение может скрывать ранние признаки диабета второго типа. По его словам, пациенты с избыточным весом часто объясняют слабость, одышку, повышенную потливость и постоянную усталость наличием лишних килограммов, не догадываясь о развитии серьезного заболевания.

Всероссийский союз пациентов направил в Минздрав предложение о включении ожирения в перечень социально значимых заболеваний. Также были выдвинуты инициативы о введении специальных налогов на вредные продукты и пересмотре системы школьного питания. Согласно официальной статистике, 40% детей среднего школьного возраста имеют избыточный вес или страдают ожирением.