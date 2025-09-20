Ожирение предложили включить в перечень социально значимых болезней

Всероссийский союз пациентов предложил Минздраву внести ожирение в перечень социально значимых заболеваний, передает «Коммерсант». Также было предложено ввести специальные налоги на вредную еду и пересмотреть школьное питание.

Согласно официальным данным, 40% детей среднего школьного возраста страдают от избыточного веса или ожирения, а среди людей старше 70 лет этот показатель достигает 70%. Ежегодно число пациентов с этими проблемами увеличивается.

Сопредседатель ВСП Юрий Жулев заявил, что Россия входит в число восьми стран мира с наиболее высоким уровнем ожирения. Министерство здравоохранения России прогнозирует, что к 2024 году около 40 млн граждан страны будут страдать от этого заболевания. Жулев отметил, что проблема ожирения все чаще затрагивает детей, причем каждое новое поколение набирает вес быстрее, чем предыдущее.

Ранее депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Ксения Горячева предложила включить проблематику ожирения в список тем для социальной рекламы. По ее мнению, бороться с лишним весом нужно путем просвещения населения о рисках ожирения и способах заботы о здоровье.