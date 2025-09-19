В России может появиться социальная реклама против ожирения В Госдуме предложили делать социальную рекламу об опасностях ожирения

Проблематику ожирения следует включить в список тем для социальной рекламы, следует из предложенной Минцифры инициативы депутата Госдумы от фракции «Новые люди» Ксении Горячевой, с документом ознакомился ТАСС. Парламентарий напомнила, что в Госдуме уже прошел круглый стол о проблеме ожирения.

Горячева попросила Минцифры рассказать, какую долю в социальной рекламе сейчас занимают медицинские темы и поинтересовалась, проводятся ли сейчас в стране информационные кампании против ожирения. В комментарии для ТАСС Горячева заметила, что «в России лишний вес уже давно стал массовой проблемой».

И бороться с ней нужно не стигматизацией, а просвещением. Люди должны получать достоверную информацию о рисках ожирения и о том, как заботиться о своем здоровье, — уверена депутат.

Ранее стало известно, что в России около 20% детей страдают от лишнего веса, это 1,5 млн человек. Неутешительной статистикой поделилась специалист-эндокринолог Минздрава РФ Валентина Петеркова. Она сообщила, что ситуация не так плачевна, как в Европе, но избыточный вес в детстве создает серьезные риски для здоровья.