Никогда не готовили кролика? Этот рецепт для вас!

Блюдо выглядит невероятно эстетично и прекрасно подойдет для романтического ужина или трапезы в кругу семьи.

Кролика разделать на порционные куски. Приготовить маринад: цедру и сок одного лимона смешать с оливковым маслом (3 ст. л.), добавить несколько веточек тимьяна, раздавленные зубчики чеснока (5 зубчиков), соль и смесь перцев по вкусу. Обмазать кусочки кролика маринадом и оставить на час при комнатной температуре. Разогреть духовку до 180 градусов. В глубоком противне обжарить мясо до румяности со всех сторон. Залить кролика оставшимся маринадом и отправить в духовку на 40–50 минут. За 15 минут до готовности добавить в противень оливки без косточек (100 г) и половинки черри (150 г). Дать блюду настояться под фольгой 10 минут перед подачей. Освежающая кислинка лимона и пикантные оливки идеально дополнят нежное мясо, создавая незабываемый вкусовой букет.

