SHAMAN заявил о новой песне с известным саксофонистом SHAMAN и Игорь Бутман записали новую песню

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и джазовый музыкант Игорь Бутман представили совместную музыкальную композицию под названием «Я красиво живу». В своем Telegram-канале артист выразил признательность своему коллеге за творческое сотрудничество и совместную работу.

Я подготовил для вас еще один сюрприз! Представляю свою новую песню «Я красиво живу». За ее уникальное и искреннее звучание отвечает народный артист России Игорь Бутман, сыгравший на саксофоне, — написал исполнитель.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 7 декабря пройдет церемония вручения 12-й Народной премии «Звезды Дорожного радио». В концертной программе примут участие певцы SHAMAN, Игорь Крутой, Дима Билан, Игорь Николаев, Сергей Любавин и Алексей Чумаков. Ведущей церемонии назначена Яна Чурикова.

До этого SHAMAN сообщил о росписи с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Артист написал, что они приняли решение посетить ЗАГС во время визита в Донецк.

Согласно данным опроса ВЦИОМ, SHAMAN в третий раз возглавил рейтинг популярных певцов российской эстрады, а Полина Гагарина в четвертый раз была признана лучшей певицей. 28% участников назвали Дронова лучшим исполнителем года.