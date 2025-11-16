Мизулина отметила опасные тренды в молодежной среде

В социальных сетях фиксируется системная работа по распространению негативных трендов против церкви, веры и традиционных ценностей, заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В программе «Песочный интерес» в эфире радио Sputnik она отметила, что такие настроения активно распространяются среди детской аудитории.

Очень много негатива в отношении церкви, веры вообще как таковой, распространяется и в детской, молодежной среде. Есть отдельные тренды, антитренды. То есть, например, все, что связано с кладбищами, с порчей могил, уничтожением могил. Я тоже считаю, что это такая история в общем контексте работы против церкви, — сказала Мизулина.

Ранее глава Лиги безопасного интернета предположила, что быстрое развитие технологий ИИ несет в себе несколько серьезных угроз для общества. По ее словам, одна из ключевых опасностей заключается в активном использовании нейросетей мошенниками.

До этого Мизулина заявила, что западные нейросети представляют угрозу для российского общества, поэтому не исключено, что они будут ограничены на территории страны. По ее словам, искусственные нейронные сети порой генерируют искаженные факты и используются в преступных целях.