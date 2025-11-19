«Каждый боец имеет свою иконку»: Кожемяко о роли веры на фронте Глава Приморья заявил, что у каждого бойца на фронте есть иконка

Вера помогает тем, кто сегодня находится на передовой, заявил на пленарном заседании XXVII Всемирного русского народного собора губернатор Приморского края Олег Кожемяко. По его словам, которые приводит NEWS.ru, каждый боец имеет свою иконку.

Именно часто, оставаясь одни в окопах, оставаясь где-то на караульных постах, они надеются на то, что Господь не бросит их, помогает и поддерживает. Это очень важно и для их жен, матерей, которые тоже молятся. Вера сегодня объединяет всех, и каждый боец имеют свою иконку, своего святого. <…> Всегда вера объединяла людей, всегда помогала выстоять и победить, — заявил глава региона.

Ранее митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский) рассказал, что в зоне проведения специальной военной операции крестились порядка 50 тыс. бойцов. Кроме того, по словам священнослужителя, некоторые военные священники погибли.

До этого сообщалось, что приехавший на СВО доброволец из Китая принял решение стать православным. По словам военнослужащего, он пришел к этому после того, как своими глазами увидел молящихся сослуживцев, которые спасались даже из безвыходных ситуаций.