Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 11:36

«Каждый боец имеет свою иконку»: Кожемяко о роли веры на фронте

Глава Приморья заявил, что у каждого бойца на фронте есть иконка

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Вера помогает тем, кто сегодня находится на передовой, заявил на пленарном заседании XXVII Всемирного русского народного собора губернатор Приморского края Олег Кожемяко. По его словам, которые приводит NEWS.ru, каждый боец имеет свою иконку.

Именно часто, оставаясь одни в окопах, оставаясь где-то на караульных постах, они надеются на то, что Господь не бросит их, помогает и поддерживает. Это очень важно и для их жен, матерей, которые тоже молятся. Вера сегодня объединяет всех, и каждый боец имеют свою иконку, своего святого. <…> Всегда вера объединяла людей, всегда помогала выстоять и победить, — заявил глава региона.

Ранее митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский) рассказал, что в зоне проведения специальной военной операции крестились порядка 50 тыс. бойцов. Кроме того, по словам священнослужителя, некоторые военные священники погибли.

До этого сообщалось, что приехавший на СВО доброволец из Китая принял решение стать православным. По словам военнослужащего, он пришел к этому после того, как своими глазами увидел молящихся сослуживцев, которые спасались даже из безвыходных ситуаций.

вера
религия
Олег Кожемяко
СВО
видео
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минобороны раскрыло подробности массированного удара возмездия по Украине
В США раскрыли радикальные планы администрации Трампа против Мадуро
В одном городе могут отказаться от создания новогодних ледовых скульптур
Стало известно, сколько безэкипажных катеров ВСУ оказалось на дне моря
Селедку под шубой не готовлю! Слоеный салат «Чингисхан» со свеклой вкуснее
Стало известно, кто заменит Маслякова в «новом КВН»
Минтранс анонсировал тестирование пассажирских дронов в России
Политолог назвал главный для России пункт в новом мирном плане Трампа
Королевская семья Британии: последние новости, Кейт довела Меган до ярости
Президент Венесуэлы пытался договориться с США насчет отставки
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 ноября: где сбои в России
Петербуржец получил восемь лет колонии за убийство знакомого
Российскому авторынку предрекли экспансию китайских машин особой сборки
Загорелся один из отелей Radisson
Уиткофф передумал встречаться с Зеленским в Турции
Стало известно о поведении туристов в Китае после отмены виз
Автоэксперт назвал последствия новых правил экспорта китайских машин
СВР объяснила, как эксперты ЕС «бьют в набат» из-за проекта «Антироссия»
Россия нашла партнера для выпуска Су-75 Checkmate
Савельев раскрыл, как ВСМ повлияет на авиарейсы между Москвой и Петербургом
Дальше
Самое популярное
Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.