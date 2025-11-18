Митрополит сообщил о тысячах бойцов, прошедших обряд крещения в зоне СВО Митрополит Кирилл: 50 тысяч военнослужащих были крещены в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции крестились порядка 50 тыс. бойцов, рассказал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский). Священнослужитель в своей речи также отметил, что некоторые военные священники погибли, передает РИА Новости.

Ранее военный священник, кавалер ордена Мужества, насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры иеромонах Гурий заявил, что попросил покойного командира разведбата морской пехоты Владимира Чепу не эвакуировать его из поселка Работино при контрнаступлении противника. По воспоминаниям священнослужителя, он не ушел по той причине, что не хотел подрывать боевой дух солдат.

До этого сообщалось, что приехавший на СВО доброволец из Китая решил стать православным. По словам военнослужащего, стать православным он решил после того, как своими глазами увидел, как молитвы помогали сослуживцам спасаться даже из безвыходных ситуаций.