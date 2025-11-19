Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 14:23

Стало известно, сколько бойцов приняли крещение в зоне СВО

Кириенко: более 55 тыс. бойцов приняли крещение в зоне СВО

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Более 55 тыс. российских бойцов приняли крещение в зоне специальной военной операции на Украине, заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он также выразил благодарность православным священникам, имамам и ламам, которые поддерживают бойцов на линии боевого соприкосновения, передает корреспондент NEWS.ru.

Число богослужений, проведенных военным духовенством, исчисляется десятками тысяч. По последним данным, только таинство крещения в зоне специальной военной операции приняли более 55 тыс. бойцов. Священнослужители, находящиеся на передовой, сотни их, награждены государством высокими государственными наградами, в том числе такими наградами, как ордена Мужества, при том, что у священнослужителей нет в руках оружия, — отметил Кириенко.

Замглавы АП также рассказал, что помощь, которую оказывает духовенство, сестры милосердия и верующие, очень востребована. Он добавил, что для ухода за ранеными в зону СВО отправились больше четырех тысяч религиозных волонтеров.

Ранее бывший премьер России Сергей Степашин сообщал, что сегодня обсуждается вопрос появления в зоне СВО передвижных храмов на колесах. По его словам, такие мобильные комплексы должны следовать за продвигающимися российскими военнослужащими.

Россия
православие
крещение
СВО
