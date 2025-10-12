Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 09:49

Иеромонах раскрыл, о чем просил Героя России Чепу перед последним боем

Иеромонах Гурий просил комбата Чепу не эвакуировать его при контрнаступлении ВСУ

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Военный священник, кавалер ордена Мужества, насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры иеромонах Гурий заявил, что летом 2023 года попросил ныне покойного командира разведбата морской пехоты, Героя России Владимира Чепу не эвакуировать его из поселка Работино на Запорожском направлении при контрнаступлении ВСУ. По его словам, которые приводит РИА Новости, он не хотел подрывать боевой дух российских солдат своим уходом. Комбат разрешил ему остаться.

Когда мы уже были под постоянным огнем, был разговор с покойным теперь комбатом. Я к нему подошел, говорю: «Владимир Александрович, позвольте мне остаться». <…> Он сказал: «Останьтесь с нами». Так и получилось, не до конца войны, правда, но до конца его жизни я остался, — рассказал отец Гурий.

Он добавил, что считает этот момент переломным в своей жизни, так как тогда он принял свою судьбу и «переступил грань жизни и смерти». Священник отметил, что считает свое возвращение домой чудом Божьим.

Ранее иеромонах Гурий рассказывал, что единственным местом, которое уцелело после обстрела ВСУ позиций российских войск летом 2023 года под Работино в Запорожской области, оказалось углубление, где стояла икона святой Матроны Московской. По его словам, то, что икона и место, где она стояла, уцелели под адским огнем противника — это чудо.

