19 ноября 2025 в 11:09

Российский боец необычным образом спас сослуживцев от дрона

Российский военный Космик сбил залетевший в окоп дрон ВСУ своим рюкзаком

ВС РФ в зоне СВО
Российский военнослужащий предотвратил гибель сослуживцев, уничтожив вражеский беспилотник с помощью подручного средства, рассказал старший стрелок группировки войск «Восток» с позывным Космик в беседе с РИА Новости. Инцидент произошел во время нахождения бойцов в окопе, когда туда внезапно влетел дрон-камикадзе.

По словам военного, один из находящихся в укрытии бойцов действовал молниеносно и без раздумий. Он схватил свой армейский рюкзак и метнул его в приближающийся летательный аппарат.

Мой товарищ, недолго думая, просто схватил рюкзак и бросил в него. Расстояние было меньше метра между нами. Дрон запутался в рюкзаке — тем самым он спас нам жизнь. Если бы не это, я бы сейчас тут, наверное, не стоял, — сказал Космик.

Ранее боец 1430-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Рубан сообщил, что российские военные спасли офицера ВСУ, которого атаковал украинский беспилотник после его сдачи в плен. По его словам, противник намеренно нанес удар не по нему, а по своему же военнослужащему.

