19 ноября 2025 в 11:07

В одном из городов Ближнего Востока стали подавать кофе за 80 тыс. рублей

В дубайском кафе появился редкий кофе за 80 тыс. рублей за чашку

Кофе из зерен Geisha Кофе из зерен Geisha Фото: XinHua/Global Look Press
В дубайском кафе появился редкий кофе стоимостью 80 тыс. рублей за чашку, сообщила газета The Independent. Напиток готовят из зерен Geisha линии Nido 7 — сорта, который растет на склонах вулкана Бару в Панаме.

Отмечается, что для производства кофе сорт дает лишь несколько зерен за урожай. Кафе в Дубае выкупило 20 кг Nido 7 в ходе аукциона, при этом на лот претендовали около 100 покупателей. В заведении рассчитали, что запасов кофе хватит на примерно 400 чашек. В частности, там хотят приготовить напиток правителю Дубая шейху Мохаммеду бин Рашиду Аль Мактуму.

Ранее Пекинский музей насекомых начал продажу кофе с добавлением толченых тараканов и сушеных мучных червей. Сотрудники учреждения позиционируют напиток как абсолютно безопасный и обладающий лечебными свойствами. Ингредиенты для кофе закупаются в магазинах традиционной китайской медицины, где порошок из тараканов используется для улучшения кровообращения.

До этого врач-кардиолог Красногорской больницы Министерства здравоохранения Московской области Аида Магамадова заявила, что употребление четырех чашек кофе в день может негативно сказаться на здоровье сердца. По ее словам, повышенные дозы кофеина также могут вызывать бессонницу и тревогу.

