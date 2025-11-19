Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 11:53

Фигурист Семененко рассказал, как повредил колено

Фигурист Семененко получил травму во время репетиции дорожки шагов

Евгений Семененко Евгений Семененко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Двукратный чемпион России по фигурному катанию в мужском одиночном разряде Евгений Семененко повредил ногу, отрабатывая дорожку шагов. Об это он сам рассказал ТАСС. Спортсмен повредил колено практически перед самым началом сезона, во время подготовки к контрольным прокатам сборной. Инцидент произошел 9 сентября.

Получилось немного глупо, честно говоря. Чаще фигуристы получают травму при неудачных попытках прыжка, на падении. А в моем случае это случилось на дорожке шагов в моей любимой короткой программе, — пожаловался спортсмен.

Как объяснил Семененко, он потерял контроль при выполнении выпада, и его ноги разъехались. Несмотря на травму, фигурист приложил все усилия, чтобы быстро восстановиться и не пропускать сезон. Семененко сообщил, что был рад просто выйти на лед на московском этапе российской серии Гран-при, где он смог показать хорошее катание, избежав падений, и в итоге завоевал серебряную медаль, уступив лишь Марку Кондратюку.

Ранее российская фигуристка Аделия Петросян выиграла короткую программу четвертого этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве с отрывом в 10 баллов. Воспитанница Этери Тутберидзе, которая поедет от России на Олимпийские игры — 2026 в Милане, набрала 78,83 балла.

