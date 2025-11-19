Фигурист Семененко рассказал, как повредил колено

Двукратный чемпион России по фигурному катанию в мужском одиночном разряде Евгений Семененко повредил ногу, отрабатывая дорожку шагов. Об это он сам рассказал ТАСС. Спортсмен повредил колено практически перед самым началом сезона, во время подготовки к контрольным прокатам сборной. Инцидент произошел 9 сентября.

Получилось немного глупо, честно говоря. Чаще фигуристы получают травму при неудачных попытках прыжка, на падении. А в моем случае это случилось на дорожке шагов в моей любимой короткой программе, — пожаловался спортсмен.

Как объяснил Семененко, он потерял контроль при выполнении выпада, и его ноги разъехались. Несмотря на травму, фигурист приложил все усилия, чтобы быстро восстановиться и не пропускать сезон. Семененко сообщил, что был рад просто выйти на лед на московском этапе российской серии Гран-при, где он смог показать хорошее катание, избежав падений, и в итоге завоевал серебряную медаль, уступив лишь Марку Кондратюку.

