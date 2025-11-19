Вооруженные силы Украины попытались атаковать Воронеж американскими ракетами ATACMS, чтобы с помощью провокации сорвать переговоры между Россией и США по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. По его мнению, украинский президент Владимир Зеленский добивается эскалации конфликта, чтобы отвлечь международное внимание от разгорающегося на Украине коррупционного скандала и подставить Соединенные Штаты, передает РИА Новости.

Киевский режим пошел на целенаправленную провокацию, чтобы использовать американские ракеты для срыва консультаций и переговоров между Россией и США по мирному урегулированию украинского военного конфликта. <…> Зеленский идет на любые мерзости и ухищрения, добиваясь эскалации конфликта, — считает Шеремет.

При этом депутат подчеркнул, что сначала нужно выяснить, принимал ли Киев решение об ударе ATACMS в одиночку или консультировался с кем-то из партнеров. Он добавил, что Зеленский хочет удержаться у власти любой ценой, так как на Украине разрастается коррупционный скандал, российская армия продвигается на фронте, а ВСУ несут колоссальные потери.

До этого в Минобороны России подтвердили, что обломки сбитых в Воронеже американских ракет ATACMS повредили крыши областного геронтологического центра, детского дома для детей-сирот и один частный дом. В пресс-службе добавили, что все четыре ракеты были сбиты в ходе противоракетного боя расчетами C-400 и «Панцирь».