19 ноября 2025 в 11:55

Бундесвер провел ночные учения прямо под Берлином

Бундесвер провел тактические учения по защите властей в берлинском метро

Германия, Берлин, День прессы, посвященный ротным учениям «Bollwerk Bärlin III» 2-й роты гвардейского батальона, проведенным в ночь с 18 на 19 ноября 2025 г. Германия, Берлин, День прессы, посвященный ротным учениям «Bollwerk Bärlin III» 2-й роты гвардейского батальона, проведенным в ночь с 18 на 19 ноября 2025 г. Фото: IMAGO/Uwe Koch/Global Look Press
Специальный батальон охраны бундесвера провел ночные тактические маневры на одной из станций берлинского метрополитена, сообщает издание Der Tagesspiegel. В ходе учений военнослужащие отрабатывали действия по защите федерального правительства в случае возникновения кризисной ситуации.

Имитация боестолкновения включала в себя продолжительный бой с условными диверсантами и последующую эвакуацию раненых с поля боя. Особый акцент был сделан на отработку алгоритмов действий в условиях сильно ограниченной видимости.

Командир батальона подполковник Майк Тайхгребер заявил, что цель учений — подготовка к наихудшим сценариям развития событий. Он подчеркнул, что метро было выбрано как реалистичная тренировочная площадка, поскольку подобная инфраструктура может иметь стратегическое значение для переброски войск.

В рамках недельных маневров под кодовым названием «Бастион Берлин» солдаты тренировались зачищать транспортные пути, нейтрализовывать условных диверсантов и вести бой в городской среде. Серьезное внимание уделялось преодолению характерных для мегаполиса проблем, таких как помехи радиосвязи из-за высотных зданий.

Подразделение, традиционно задействованное в церемониальных мероприятиях, в настоящее время активно наращивает свой боевой потенциал. По словам Тайхгребера, это уже вторые подобные учения, что свидетельствует о системном подходе к повышению готовности. Министр обороны Германии Борис Писториус охарактеризовал проводимую подготовку как формирование способности к ведению войны, сказано в материале.

Ранее глава Минобороны ФРГ заявил, что в ближайшем будущем может начаться война между Североатлантическим альянсом и Россией. В связи с этим он призвал улучшить вооруженные силы стран НАТО. Также министр обратил внимание: некоторые военные историки уже считают, что Запад провел последнее мирное лето.

