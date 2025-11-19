«Мы продолжаем СВО»: в Кремле высказались о ракетной атаке ВСУ на Воронеж

«Мы продолжаем СВО»: в Кремле высказались о ракетной атаке ВСУ на Воронеж Песков: ВС России противостоят ударам Киева с использованием западного оружия

Российская армия успешно противостоит попыткам ВСУ наносить удары с применением западных вооружений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он отреагировал на попытку украинской атаки на Воронеж с использованием американских ракет ATACMS, передает ТАСС. Он подчеркнул, что ВС РФ продолжают СВО.

В настоящий момент мы продолжаем специальную военную операцию. Наши вооруженные силы противостоят попыткам киевского режима по нанесению ударов с использованием высокоточного западного оружия, в данном случае американского. Мы знаем, что все эти американские ракеты были сбиты нашими средствами ПВО, — сказал Песков.

Ранее в Минобороны России сообщили, что обломки сбитых над Воронежем американских ракет ATACMS повредили кровли областного геронтологического центра, детского дома для сирот и одного частного дома. По информации ведомства, среди мирного населения жертв и пострадавших нет.

Позже член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что президент США Дональд Трамп мог санкционировать использование Украиной ракет ATACMS для нанесения ударов по России. По его мнению, ВС РФ необходимо заняться ликвидацией иностранных наемников.