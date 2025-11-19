Песков раскрыл, обсуждают ли Россия и США новации в переговорах по Украине

Москва и Вашингтон не прорабатывают никаких новаций в вопросе разрешения кризисной ситуации на Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, речь идет об отсутствии дополнений к достигнутым президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом договоренностям на Аляске.

Пока в данном случае никаких новаций нет, о которых можно было бы вам сообщить, — отметил он.

Ранее сообщалось, что прибывший на Украину министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл хочет также встретиться с представителями России. По словам источников, перед главой ведомства поставлена задача возобновить переговоры от имени американского президента Дональда Трампа.

До этого глава крупнейшего фонда помощи ВСУ Тарас Чмут заявил, что возобновление переговорного процесса между Москвой и Киевом возможно лишь в апреле, если украинскому государству удастся пережить зимний период. По его словам, нынешние условия ставят Украину в плохое положение.

До этого финский президент Александр Стубб сообщил, что Европе рано или поздно придется вести прямые переговоры с Путиным. По словам лидера, в связи с этим следует согласовать соответствующий процесс.