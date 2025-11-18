Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 08:51

Президент Финляндии поставил ЕС перед фактом о переговорах с Путиным

Стубб: Европе придется начать переговоры с Путиным

Александр Стубб Александр Стубб Фото: CNP/AdMediaCNP/AdMedia/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Европе рано или поздно придется вести прямые переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, заявил финский президент Александр Стубб в разговоре с изданием Politico. По словам лидера, в связи с этим следует согласовать соответствующий процесс.

Когда бы ни наступил момент для прямых переговоров, а он наступит рано или поздно, это нужно будет скоординировать, — подчеркнул он.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что предложение экс-президента Финляндии Саули Ниинистё о переговорах с Москвой уже не спасет Европу, так как новые центры силы уже не хотят вести дела с приходящим в упадок Евросоюзом. По его словам, в ЕС считали, что конфронтация с Россией прибавит им «веса» на мировой арене, однако на деле все случилось наоборот.

До этого в немецком Министерстве обороны заявили, что в ближайшем будущем может начаться война между Североатлантическим альянсом и российским государством. В связи с этим в ведомстве призвали улучшить ВС стран НАТО. Также обращалось внимание, что некоторые военные историки уже считают, что Запад провел последнее мирное лето.

Александр Стубб
переговоры
Владимир Путин
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа неочевидная для россиян опасность отдыха на Мальдивах
Скумбрия по-корейски с морковью и огурцом — пальчики оближешь!
Докер скончался после смертельного удара грузом
Экс-футболисту воткнули ключ в лоб во время драки на матче
Инцидент с обезглавившей сына матерью привел к возбуждению еще одного дела
В Минтрансе раскрыли, сколько аэропортов будет в России к 2030 году
Министр обороны Франции назвала Зеленского убитым карикатуристом
Экс-главе территориального управления Росавиации назначили срок
Убившей сына жительнице Балашихи предъявлено обвинение
Россиянам рассказали об основных нюансах наследования имущества
Двух жительниц Херсонской области задержали за шпионаж
Подростки попытались покорить самую высокую точку Екатеринбурга
В Смоленской области назвали число сбитых беспилотников ВСУ
«Отпустить на СВО»: бывший топ-менеджер «Росатома» хочет искупить вину
В Китае расшифровали тревожный для Японии сигнал Путина
В Челябинской области задержали высокопоставленного сотрудника ФСИН
Названа причина, почему суд отказал Фонду капремонта в иске к Арнтгольц
Ушел из жизни морской биолог Сергей Масленников
Россияне стали чаще покупать автомобили с пробегом
Стало известно, грозит ли омичам опасность после взрыва на газопроводе
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию
Общество

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.