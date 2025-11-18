Европе рано или поздно придется вести прямые переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, заявил финский президент Александр Стубб в разговоре с изданием Politico. По словам лидера, в связи с этим следует согласовать соответствующий процесс.

Когда бы ни наступил момент для прямых переговоров, а он наступит рано или поздно, это нужно будет скоординировать, — подчеркнул он.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что предложение экс-президента Финляндии Саули Ниинистё о переговорах с Москвой уже не спасет Европу, так как новые центры силы уже не хотят вести дела с приходящим в упадок Евросоюзом. По его словам, в ЕС считали, что конфронтация с Россией прибавит им «веса» на мировой арене, однако на деле все случилось наоборот.

До этого в немецком Министерстве обороны заявили, что в ближайшем будущем может начаться война между Североатлантическим альянсом и российским государством. В связи с этим в ведомстве призвали улучшить ВС стран НАТО. Также обращалось внимание, что некоторые военные историки уже считают, что Запад провел последнее мирное лето.