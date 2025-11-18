Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 07:32

Глава фонда ВСУ заявил о бедственном положении Украины

Глава фонда помощи ВСУ Чмут заявил, что переговоры с РФ возможны лишь в апреле

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Возобновление переговорного процесса между Москвой и Киевом возможно лишь в апреле, если украинскому государству удастся пережить зимний период, заявил глава крупнейшего фонда помощи ВСУ Тарас Чмут в разговоре с YouTube-каналом «УТ-2». По его словам, нынешние условия ставят Украину в плохое положение. В частности, сейчас Вооруженные силы России находятся на пике своего наступления.

Сейчас переговорного окна нет. Сейчас ужасные для нас условия, фактически поражения. Потому что Россия на пике, она в наступлении, у нее неплохо получается, она видит, как коллапсирует наша система, — отметил он.

Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Трампу следует посетить Москву ради завершения украинского конфликта. Он напомнил, что президент России Владимир Путин уже ездил в Анкоридж, чтобы доказать свои серьезные намерения по урегулированию кризиса. По его мнению, глава Украины Владимир Зеленский не может самостоятельно что-то решать, так как зависит от западных стран.

