В Кремле ответили на обвинения Польши о диверсии на железной дороге Песков назвал голословными обвинения Польши о связи России с диверсией на ж/д

Обвинения Польши, которая заявляет о российском следе в диверсии на ведущей на Украину железной дороге, голословны и безосновательны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как реагировать на подобные заявления. По его словам, Варшава стремится любую свою проблему связать с Москвой, передает ТАСС.

Так, как мы реагируем на все русофобские проявления и на стремление любую проблему ассоциировать исключительно с Россией. Это стремление постоянно среди членов польского руководства. Это очевидный факт, к сожалению, здесь мы ничего сделать не можем. <…> Эти обвинения носят абсолютно безосновательный, голословный характер, — подчеркнул Песков.

Ранее представитель Кремля обращал внимание, что отношения с Польшей деградировали окончательно. Так он отреагировал на слова министра иностранных дел страны Радослава Сикорского, заявившего о закрытии последнего работающего Генконсульства РФ в Гданьске. Песков также назвал проявлением деградации желание польских властей свести до нуля возможности консульских или дипломатических отношений c Россией.