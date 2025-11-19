Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 12:51

В Кремле ответили на обвинения Польши о диверсии на железной дороге

Песков назвал голословными обвинения Польши о связи России с диверсией на ж/д

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Обвинения Польши, которая заявляет о российском следе в диверсии на ведущей на Украину железной дороге, голословны и безосновательны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как реагировать на подобные заявления. По его словам, Варшава стремится любую свою проблему связать с Москвой, передает ТАСС.

Так, как мы реагируем на все русофобские проявления и на стремление любую проблему ассоциировать исключительно с Россией. Это стремление постоянно среди членов польского руководства. Это очевидный факт, к сожалению, здесь мы ничего сделать не можем. <…> Эти обвинения носят абсолютно безосновательный, голословный характер, — подчеркнул Песков.

Ранее представитель Кремля обращал внимание, что отношения с Польшей деградировали окончательно. Так он отреагировал на слова министра иностранных дел страны Радослава Сикорского, заявившего о закрытии последнего работающего Генконсульства РФ в Гданьске. Песков также назвал проявлением деградации желание польских властей свести до нуля возможности консульских или дипломатических отношений c Россией.

Россия
Кремль
Дмитрий Песков
ответы
обвинения
Польша
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Паста встречает салат: необычный тандем в рецепте знаменитого цезаря
Комбинируем фактуры: секреты стилистов интерьера
Наступление ВС РФ на Покровск 19 ноября: что там сейчас, бои в Мирнограде
В МАГАТЭ назвали главный риск для мировой ядерной безопасности
Россиянам дали советы, как защититься от простуды с приходом холодов
Наступление ВС РФ на Харьков 19 ноября: куча трупов спецназовцев, Купянск
Бородина отреагировала на предсказание Собчак о ее разводе
Путина поблагодарили за участие в строительстве АЭС «Эд-Дабаа»
Степашин анонсировал появление уникальных храмов в зоне СВО
«Дочка» российской компании прекращает работу в Финляндии
Австрийский лыжник раскрыл мнение коллег о возвращении россиян на турниры
«Ее искоренят»: Валуев об исторической памяти на Западе
Депутаты разрешили шуметь по утрам в православных храмах
«Большой праздник»: Булыкин раскрыл, чего ждать от Кюрасао на ЧМ по футболу
Слуцкий сообщил хорошую новость для военных священников
В ФСБ подсчитали ущерб от мошенничества на оборонном заводе ГПЗ-10
Политолог предположил, кто окажется следующим под ударом НАБУ
ВСУ атаковали подстанцию в одном из городов Курской области
Фуркад заявил о готовности быть проводником между МОК, IBU и СБР
Степашин заявил, что даже Зеленский не сомневается в победе России
Дальше
Самое популярное
Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.