19 ноября 2025 в 13:52

Бородина отреагировала на предсказание Собчак о ее разводе

Бородина заявила, что Собчак предсказала ей развод из-за отказа в интервью

Ксения Бородина Ксения Бородина Фото: Социальные сети
Российская телеведущая Ксения Бородина отреагировала на слова журналистки Ксении Собчак о ее скором разводе, отметив, что это было сказано из-за отказа в интервью, о чем она рассказала в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена). Бородина назвала высказывание коллеги «пуком в воздух».

Это был пук в воздух, типа, ты ко мне не идешь на интервью, буду тебя покусывать теперь, где буду иметь эту возможность, — написала Бородина.

Ведущая заявила, что слова Собчак ее не задели, и подчеркнула, что нет никаких оснований для разговоров о ее предстоящем разводе. Бородина также отметила, что по-прежнему не намерена давать интервью Собчак.

Ранее Собчак упрекнула Бородину в отсутствии смелости за отказ прийти к ней на интервью. В ответ на это журналистка привела в пример певицу Ольгу Бузову, известную своим участием в телепроекте «Дом-2». По словам Собчак, Бузова согласилась на интервью, в то время как другие знаменитости колебались.

До этого Бородина поделилась своими мыслями о возможности рождения ребенка в новом браке. Она прокомментировала в Instagram сон подписчика, в котором тот увидел ее беременной. Бородина отметила, что в целом не против идеи о пополнении в семье. Сейчас у телеведущей две дочери — девятилетняя Теона и 16-летняя Маруся.

Ксения Собчак
Ксения Бородина
конфликты
разводы
