Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 05:59

Собчак обвинила бывшую коллегу по «Дому-2» в трусости

Собчак заявила, что Ксения Бородина опасается давать ей интервью

Ксения Собчак Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На девичнике Ольги Бузовой, где гости услышали новую композицию певицы «Не надо», телеведущая Ксения Собчак поделилась с прессой своим мнением о бывшей коллеге по проекту «Дом-2». Речь идет о Ксении Бородиной, которая, по словам журналистки, боится приходить к ней на интервью.

В противовес Собчак похвалила Бузову за смелость. Телеведущая подчеркнула, что певица согласилась на интервью к ней в то время, когда другие только колебались.

Должна сказать, что Олю ценила и ценю за смелость. Ксения Бородина до сих пор боится идти ко мне на интервью. А Оля была у меня еще в самом начале, — отметила Собчак.

В ответ главная звезда мероприятия напомнила об общем опыте на реалити-шоу, где им довелось пройти через «огонь, воду и всевозможные тернии». Они вместе сидели на том самом бревне, а сейчас, как призналась Бузова, она уже ничего не боится.

Ксения Собчак ранее высоко оценила стиль певца Филиппа Киркорова. По ее мнению, он гармонично сочетается с эстетикой Dolce& Gabbana: артист «соединился с тем, что ему идет». Она отметила, что Киркоров умеет эффектно презентовать образ итальянской роскоши.
шоу-бизнес
Ксения Собчак
Ольга Бузова
характер
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Две компании из Индии купили огромную партию нефти в Гайане
Российские силы «держат марку» вдоль реки Лиман в Харьковской области
Где оставить машину в Красноярске: безопасно и без проблем
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 17 октября
Стало известно, что Путин сказал Трампу по поводу поставок Tomahawk Украине
Столкновение машин в Челябинске привело к госпитализации четырех человек
Россиянам объяснили, сколько пенсионных баллов даст стотысячная зарплата
Атака БПЛА отражена в Ростовской области
Раскрыты главные отличия православных школ от светских
Трамп накормит Зеленского в Белом доме и улетит во Флориду
Сорвали попытку ВСУ пересечь границу: успехи ВС РФ к утру 17 октября
«Процент снизился»: в России увидели нежелание наемников вступать в ВСУ
ВСУ создали сложную систему обороны у одного из сел в ДНР
Российский штурмовик героически спас собаку из-под обломков дома
«Надо их сбивать»: возможный премьер Британии поделился планами на РФ
Награда от Путина, СВО, смерть родных на Украине: как живет Маршал
Составлен список продуктов-спасателей, которые заменят аптечку
Дачникам объяснили, как без лишних хлопот укрепить деревянный забор
Два города в европейской части России закрыли аэропорты
Самая вкусная баклажанная икра на зиму своими руками! Просто и быстро
Дальше
Самое популярное
Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.