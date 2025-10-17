Собчак обвинила бывшую коллегу по «Дому-2» в трусости

На девичнике Ольги Бузовой, где гости услышали новую композицию певицы «Не надо», телеведущая Ксения Собчак поделилась с прессой своим мнением о бывшей коллеге по проекту «Дом-2». Речь идет о Ксении Бородиной, которая, по словам журналистки, боится приходить к ней на интервью.

В противовес Собчак похвалила Бузову за смелость. Телеведущая подчеркнула, что певица согласилась на интервью к ней в то время, когда другие только колебались.

Должна сказать, что Олю ценила и ценю за смелость. Ксения Бородина до сих пор боится идти ко мне на интервью. А Оля была у меня еще в самом начале, — отметила Собчак.

В ответ главная звезда мероприятия напомнила об общем опыте на реалити-шоу, где им довелось пройти через «огонь, воду и всевозможные тернии». Они вместе сидели на том самом бревне, а сейчас, как призналась Бузова, она уже ничего не боится.

