16 октября 2025 в 20:36

Собчак оценила стиль Киркорова на вечеринке Бузовой

Ксения Собчак назвала стиль Филиппа Киркорова фантастическим

Ксения Собчак Ксения Собчак Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Телеведущая и журналист Ксения Собчак восхитилась стилем певца Филиппа Киркорова на девичнике Ольги Бузовой, где состоялась презентация новой песни артистки «Не надо», передает корреспондент NEWS.ru. По мнению Собчак, артист выбрал образ, который подчеркивает его индивидуальность и гармонирует с образом итальянской роскоши.

Филипп фантастически одевается, потому что он нашел себя и соединился с той модой, которую он делает. Это же тоже очень важно, может, много кому нравится Dolce&Gabbana, но Dolce&Gabbana должна тебе идти, ты должен уметь ее носить, — сказала Собчак.

Она добавила, что фотомодель Моника Беллуччи много лет была лицом бренда, а Киркорову стиль Dolce&Gabbana и сама эстетика итальянской роскоши особенно подходят. По словам Собчак, певец выглядит фантастически, потому что «соединился с тем, что ему идет».

Ранее Киркоров заявил, что на его теле не осталось свободного места для новых татуировок. Артист пояснил, что работает только с проверенным мастером и не готов доверять неизвестным специалистам. Именно по этой причине он отказался от новых тату во время визита в Таиланд.

