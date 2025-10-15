Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 11:40

«Где возможно и невозможно»: Киркоров о тату на своем теле

Киркоров рассказал, что на его теле не осталось места для тату

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Певец Филипп Киркоров сообщил, что на его теле не осталось места для новых татуировок. По признанию поп-короля каналу 5-tv.ru на финале конкурса «Музыкастинг 8.0» на «Новом Радио», у него есть свой проверенный мастер.

У меня уже места не осталось, где делать татуировки. Это раз. Во-вторых, у меня свой замечательный мастер <…> Я говорю, некуда уже. Все! Где возможно и невозможно — уже все. Места все заняты, — признался Киркоров.

Исполнитель сообщил, что не готов доверить свое тело неизвестному татуировщику. По этой причине он не стал идти к местному мастеру, когда находился в Таиланде.

Ранее Киркоров купил себе престижный автомобиль «Аурус». Эксперты оценивают его стоимость в 25–50 млн рублей в зависимости от комплектации. Певец заявил, что хотел поддержать отечественного производителя. Киркоров сообщил, что еще в прошлом году загадал желание — купить себе «Аурус». Ровно через год он приобрел себе желанный автомобиль на день рождения. Исполнитель и раньше выражал приверженность этой марке: на церемонию «Премии МУЗ-ТВ» в июле он приехал на вишневом лимузине Aurus Senat Long.

Филипп Киркоров
татуировки
певцы
признания
