«Где возможно и невозможно»: Киркоров о тату на своем теле

Певец Филипп Киркоров сообщил, что на его теле не осталось места для новых татуировок. По признанию поп-короля каналу 5-tv.ru на финале конкурса «Музыкастинг 8.0» на «Новом Радио», у него есть свой проверенный мастер.

У меня уже места не осталось, где делать татуировки. Это раз. Во-вторых, у меня свой замечательный мастер <…> Я говорю, некуда уже. Все! Где возможно и невозможно — уже все. Места все заняты, — признался Киркоров.

Исполнитель сообщил, что не готов доверить свое тело неизвестному татуировщику. По этой причине он не стал идти к местному мастеру, когда находился в Таиланде.

