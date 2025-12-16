Новый год-2026
16 декабря 2025 в 13:06

Звезда «Манчестер Сити» похвастался татуировкой на русском языке

Защитник клуба «Манчестер Сити» Рубен Диаш сделал татуировку на русском языке

Рубен Диаш Рубен Диаш Фото: Pedro Soares/Keystone Press Agency/Global Look Press
Защитник английского клуба «Манчестер Сити» Рубен Диаш сделал татуировку в виде надписи на русском языке. Соответствующую фотографию он опубликовал в своем аккаунте в Instagram (деятельность в РФ запрещена). На кадрах видно, что на правой руке португальца набита фраза «стойкий мужик».

Диашу 28 лет. Он выступает за «Манчестер Сити» с 2020 года, перейдя из португальской «Бенфики». В текущем сезоне защитник провел 21 матч в составе команды и забил два мяча. Всего на его счету 74 игры и три гола за сборную Португалии.

Ранее стало известно, что сборная Аргентины по футболу, действующий чемпион мира, может быть отстранена от участия в ЧМ-2026. Причина — коррупционный скандал в Ассоциации футбола страны (AFA), в рамках которого главу организации и его подчиненных подозревают в незаконном обогащении.

До этого в матче Лиги чемпионов российский вратарь Матвей Сафонов и украинский защитник Илья Забарный сыграли вместе за французский «Пари Сен-Жермен» против испанского «Атлетик». Это первое выступление спортсменов из России и Украины за один клуб, начиная с 2022 года. Сафонов отыграл весь матч, а Забарный вышел на замену в начале второго тайма.

футболисты
татуировки
русский язык
спортсмены
