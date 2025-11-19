«Большой праздник»: Булыкин раскрыл, чего ждать от Кюрасао на ЧМ по футболу Булыкин: для сборной Кюрасао выход на ЧМ по футболу это уже большой праздник

У сборной Кюрасао по футболу мало шансов зацепиться за какой-либо положительный результат на чемпионате мира, заявил NEWS.ru экс-нападающий московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин. Он отметил, что выход на мундиаль уже является большой победой и праздником для островного государства.

Для Кюрасао выход на дебютный чемпионат мира уже большой праздник. За ними будет наблюдать общественность. Понятное дело, что шансов набрать даже одно очко у них немного, но они, как минимум, порадуются, поедут и приобретут важный опыт. Это большой шаг в развитии футбола. Конечно, задач высоких никто ставить не будет, — заявил Булыкин.

Сборная Кюрасао получила путевку на чемпионат мира по футболу после отборочного матча с Ямайкой. Игра в Кингстоне на стадионе «Парк Индепенденс» окончилась ничьей со счетом 0:0.

Это позволило сборной Кюрасао набрать 12 очков, занять первое место в группе и получить право на участие в мировом первенстве. Сборная Ямайки с 11 баллами финишировала второй и, став лучшей среди других команд, обеспечила себе право на участие в межконтинентальных стыковых матчах, где продолжит борьбу за участие в ЧМ-2026.