Австрийский лыжник раскрыл мнение коллег о возвращении россиян на турниры Лыжник Фермойлен: европейские спортсмены хотят снова соревноваться с россиянами

Большинство европейских спортсменов положительно относятся к возможному возвращению российских коллег на международную арену, заявил австрийский лыжник Мика Фермойлен в комментарии Sport24. При этом он признал, что существует и небольшая группа противников, чьи имена спортсмен раскрывать не стал.

Большинство европейских лыжников, с которыми я общаюсь, занимают мою позицию и будут рады снова соревноваться с россиянами. Есть те, кто против, но не буду называть их имена. Могу заверить всех поклонников лыжных гонок из России, что это очень небольшое количество людей, — сказал Фермойлен.

Австрийский спортсмен выразил уверенность, что в случае допуска россиян к турнирам массовых бойкотов со стороны иностранных атлетов не последует. Он охарактеризовал такой сценарий как крайне маловероятный, сославшись на преобладающие настроения в спортивной среде.

Ранее старший тренер сборной России Юрий Бородавко в разговоре с NEWS.ru выразил надежду, что российских лыжников допустят до Кубка мира в этом сезоне после подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS). Он напомнил о недавних положительных решениях по бобслеистам и ватерполистам.