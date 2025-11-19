Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 13:46

Австрийский лыжник раскрыл мнение коллег о возвращении россиян на турниры

Лыжник Фермойлен: европейские спортсмены хотят снова соревноваться с россиянами

Мика Фермойлен Мика Фермойлен Фото: Carl Sandin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Большинство европейских спортсменов положительно относятся к возможному возвращению российских коллег на международную арену, заявил австрийский лыжник Мика Фермойлен в комментарии Sport24. При этом он признал, что существует и небольшая группа противников, чьи имена спортсмен раскрывать не стал.

Большинство европейских лыжников, с которыми я общаюсь, занимают мою позицию и будут рады снова соревноваться с россиянами. Есть те, кто против, но не буду называть их имена. Могу заверить всех поклонников лыжных гонок из России, что это очень небольшое количество людей, — сказал Фермойлен.

Австрийский спортсмен выразил уверенность, что в случае допуска россиян к турнирам массовых бойкотов со стороны иностранных атлетов не последует. Он охарактеризовал такой сценарий как крайне маловероятный, сославшись на преобладающие настроения в спортивной среде.

Ранее старший тренер сборной России Юрий Бородавко в разговоре с NEWS.ru выразил надежду, что российских лыжников допустят до Кубка мира в этом сезоне после подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS). Он напомнил о недавних положительных решениях по бобслеистам и ватерполистам.

Россия
лыжники
спорт
международные турниры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия спокойно восприняла заявления США о ядерных учениях
Школьница ранила учителя маникюрными ножницами во время урока
Рада отправила в отставку министра энергетики Украины
Огненные ураганы и мороз до -15? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
В Госдуме ответили, к чему может привести конфликт Каллас и фон дер Ляйен
В Подмосковье муж выгнал голую и беременную чернокожую жену на улицу
Проверяла вилкой, жив ли: мать вернулась из психбольницы и задушила сына
В Крыму осудили агента украинской разведки
Паразитолог рассказал, как правильно мыть овощи и фрукты из магазинов
Аферисты забрали у россиянок золото и деньги на 85 млн рублей
Украина гниет заживо из-за коррупции: подробности, что это значит для РФ
Взрыв уничтожил частный дом под Белгородом
Кириенко поблагодарил религиозные организации за помощь бойцам СВО
В США раскрыли, когда могут принять рамочное соглашение по Украине
Эрдоган раскрыл детали расследования крушения турецкого военного самолета
Военный эксперт объяснил, в чем опасность воздушных шаров ВСУ
Что такое клиренс у автомобиля и почему его опасно менять самостоятельно
«Оценивать надо серьезно»: военэксперт о поставке Skyranger 35 для ВСУ
В Венгрии раскрыли, как США хотят склонить Зеленского к переговорам
Патриарх Кирилл раскрыл, что нужно для искоренения нацизма в мире
Дальше
Самое популярное
Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.