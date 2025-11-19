Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 14:21

Российский школьник получил травмы, пытаясь помочь подруге

В Серпухове школьник упал со второго этажа торгового центра

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В подмосковном Серпухове 11-летний школьник пострадал после обрушения пола на втором этаже торгового центра. Ребенок госпитализирован в реанимацию, сообщает MK.RU .

Инцидент произошел вечером 18 ноября, когда группа школьников находилась на фудкорте. У одной из девочек упала на первый этаж помада, и она обратилась к знакомому мальчику с просьбой вернуть ее вещь, предложив ему деньги. Стремясь быстрее добраться до эскалатора, подросток наступил на доску рядом с ограждением, но конструкция оказалась непрочной и сломалась под его весом. Ребенок сорвался вниз и упал в помещение закрытого бутика.

Как отмечают журналисты, прибывшие медики доставили мальчика в реанимационное отделение, где он провел ночь под наблюдением врачей. У пострадавшего выявили сотрясение мозга, перелом кисти, ушиб ноги и повреждение зубов.

Ранее сообщалось, что молодая россиянка из Башкирии выпала из машины «Жигули» на полном ходу в городе Октябрьском. По данным источника, 19-летняя студентка познакомилась с парнем и его «корешем-водителем». Компания каталась по городу, пока не произошел инцидент около ночного клуба.

дети
подростки
пострадавшие
Подмосковье
Московская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рада отправила в отставку министра энергетики Украины
Огненные ураганы и мороз до -15? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
В Госдуме ответили, к чему может привести конфликт Каллас и фон дер Ляйен
В Подмосковье муж выгнал голую и беременную чернокожую жену на улицу
Проверяла вилкой, жив ли: мать вернулась из психбольницы и задушила сына
В Крыму осудили агента украинской разведки
Паразитолог рассказал, как правильно мыть овощи и фрукты из магазинов
Аферисты забрали у россиянок золото и деньги на 85 млн рублей
Украина гниет заживо из-за коррупции: подробности, что это значит для РФ
Взрыв уничтожил частный дом под Белгородом
Кириенко поблагодарил религиозные организации за помощь бойцам СВО
В США раскрыли, когда могут принять рамочное соглашение по Украине
Эрдоган раскрыл детали расследования крушения турецкого военного самолета
Военный эксперт объяснил, в чем опасность воздушных шаров ВСУ
Что такое клиренс у автомобиля и почему его опасно менять самостоятельно
«Оценивать надо серьезно»: военэксперт о поставке Skyranger 35 для ВСУ
В Венгрии раскрыли, как США хотят склонить Зеленского к переговорам
Патриарх Кирилл раскрыл, что нужно для искоренения нацизма в мире
Политолог ответил, чем обернется для Украины визит министра армии США
Диетолог назвала способ борьбы с неконтролируемым голодом
Дальше
Самое популярное
Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.