Российский школьник получил травмы, пытаясь помочь подруге

В подмосковном Серпухове 11-летний школьник пострадал после обрушения пола на втором этаже торгового центра. Ребенок госпитализирован в реанимацию, сообщает MK.RU .

Инцидент произошел вечером 18 ноября, когда группа школьников находилась на фудкорте. У одной из девочек упала на первый этаж помада, и она обратилась к знакомому мальчику с просьбой вернуть ее вещь, предложив ему деньги. Стремясь быстрее добраться до эскалатора, подросток наступил на доску рядом с ограждением, но конструкция оказалась непрочной и сломалась под его весом. Ребенок сорвался вниз и упал в помещение закрытого бутика.

Как отмечают журналисты, прибывшие медики доставили мальчика в реанимационное отделение, где он провел ночь под наблюдением врачей. У пострадавшего выявили сотрясение мозга, перелом кисти, ушиб ноги и повреждение зубов.

