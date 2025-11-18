Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Молодая россиянка на ходу выпала из машины около ночного клуба

В Башкирии 19-летняя девушка выпала из машины рядом с ночным клубом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Молодая россиянка из Башкирии выпала на полном ходу машины «Жигули» в городе Октябрьском, информирует Telegram-канал Mash Batash. По данным источника, 19-летняя студентка познакомилась с парнем и его «корешем-водителем». Компания каталась по городу, пока не произошел инцидент около ночного клуба.

Канал отмечает, что друзья подсадили к себе и других приятелей. Девушка была на заднем сидении и уснула, поскольку, предварительно, была пьяна. Когда хозяин машины попросил друга перепарковать автомобиль, тот на повороте решил дрифтовать. Спящая пассажирка вылетела на дорогу.

При этом девушка не пострадала. На водителя составлены административные протоколы, а машина находится на штрафстоянке.

Ранее на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае произошло ДТП с участием ВАЗ-21099 и большегруза MAN. Авария унесла жизни водителя и троих пассажиров «девяносто девятой», а четвертый попал в больницу. В ГУ МВД по региону сообщили, что водитель ВАЗ не выбрал безопасную скорость и выехал на встречную полосу.

