Международная премия Eventiada Awards 2025 представила шорт-лист

Международная премия в сфере коммуникаций Eventiada Awards 2025 представила шорт-лист. Ее организатором стала КГ «Орта». Информационным партнером премии выступил NEWS.ru. В опубликованный шорт-лист вошли все блоки премии за исключением персональных номинаций.

В этом сезоне премии проекты поступили из семи стран: Армении, Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Казахстана, России и Узбекистана. В целом число заявок выросло на 15% по сравнению с прошлым годом. Мы отмечаем большой рост в направлении рекламных и маркетинговых проектов и традиционно большой интерес к корпоративному и бизнес блоку, — отметил гендиректор КГ «Орта» Николай Обрезков.

Премия опубликовала номинантов в следующих блоках: «Реклама и маркетинговые коммуникации», «Устойчивое развитие и ESG», «Корпоративные и бизнес-коммуникации» и «Молодежные номинации». Победителей и лауреатов Гран-при объявят 25 ноября в рамках торжественной церемонии. Ее проведут в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Фото: Пресс-служба Eventiada Awards

Ранее национальная премия «Марка № 1 в России» объявила своих лауреатов 2025 года. В рамках нее потребители из разных регионов России выбрали лучшие бренды, товары и услуги, приняв участие в открытом голосовании.