В Петербурге произошло смертельное ДТП В Петербурге водитель иномарки погиб после столкновения с фонарным столбом

В Санкт-Петербурге мужчина скончался после того, как въехал на иномарке в фонарный столб, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ. 36-летняя пассажирка автомобиля получила серьезные травмы и была доставлена в больницу.

22-летний водитель, управляя автомобилем KIA K5, <...> совершил наезд на бордюрный камень с последующим наездом на фонарный столб. В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия, — говорится в сообщении.

Ранее два человека погибли в результате ДТП в Башкирии. Авария произошла на 17-м километре автодороги Давлеканово — Толбазы. Водитель автомобиля Cherry Tiggo потерял контроль над управлением, столкнувшись с Lada Granta. Водитель отечественной машины и его супруга скончались на месте происшествия.

До этого в городе Бугуруслане под Оренбургом произошло смертельное ДТП. Автомобиль Lada Kalina не уступил дорогу «Ниве» при развороте, что привело к аварии. В результате погиб 18-летний пассажир «Калины», а пять человек, включая обоих водителей и еще трех пассажиров, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Подробности происшествия уточняются.