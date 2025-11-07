Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 12:13

Тренер сборной России призвал вернуть лыжников на Кубок мира

Тренер Бородавко рассчитывает на допуск лыжников на Кубок мира после апеляции

Юрий Бородавко Юрий Бородавко Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко в разговоре с NEWS.ru выразил надежду, что российских лыжников допустят до Кубка мира в этом сезоне после подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS). Он напомнил о недавних положительных решениях по бобслеистам и ватерполистам.

Прецедент есть. Ко всем спортсменам должны относиться одинаково, независимо, в какой они федерации. Поэтому если в других видах спорта есть допуск, я надеюсь, что и в лыжных гонках будет то же самое, — сказал Бородавко.

CAS получил апелляцию от России на решение совета Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS), касающееся недопуска российских спортсменов к участию в международных соревнованиях. В свою очередь Международная федерация плавания (World Aquatics) объявила о допуске российских ватерполистов к международным соревнованиям с 1 января 2026 года. Спортсменам запрещено использовать любую национальную символику и публично ассоциировать себя с РФ. World Aquatics стала первой федерацией, допустившей отечественных атлетов в нейтральном статусе в командных соревнованиях.

20 октября Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) постановил, что отстранение российских спортсменов от соревнований является противозаконным. Это означает, что атлеты должны принять участие в квалификации на Олимпиаду.

лыжные гонки
российские спортсмены
CAS
апелляции
